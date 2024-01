Rzuciła go dziewczyna. Zlecił jej zabójstwo

Mężczyzna zlecenie otrzymał e-mailem. Początkowo potraktował to jako żart, choć zlecenie było bardzo szczegółowe. Miał najpierw uprowadzić dziewczynę, potem wywieźć ją gdzieś do lasu, zabić, a jej zwłoki ukryć. " Ciało ma być ukryte tak, aby nigdy go nie znaleziono. Jesteś profesjonalistą, wiesz jak to zrobić" - napisał w e-mailu 22-latek.