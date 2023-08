Rzeź elitarnych jednostek Rosji. "Połowa zabita lub ranna"

"Nagranie z przemówieniem zostało szybko usunięte z oficjalnych kanałów rosyjskiego ministerstwa obrony. Generał nie podał jednak, ilu żołnierzy zginęło lub zostało zbyt ciężko rannych, by wrócić do służby" - pisze brytyjskie MON. Jednak londyńscy eksperci twierdzą, że ekstrapolując dane ujawnione przez Teplińskiego można szacować, iż "co najmniej 50 procent z 30 000 spadochroniarzy, którzy zostali rozmieszczeni na Ukrainie w 2022 roku, zostało zabitych lub rannych".