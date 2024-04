Rzeź drzew przy Parku Śląskim. Jest reakcja, ale to już musztarda po obiedzie

- To była szybka akcja, w trzy dni wycięli ponad tysiąc drzew. Ponad 70 lat tu rosły, od 1951 roku - mówi pan Adam, który codziennie spaceruje z wnuczką w pobliżu wykarczowanej działki. - To nie były jakieś krzaki, czy samosiejka, ale konkretne drzewa. Tydzień będzie, jak wycięli. Zaczęli powolutku, to tu, to tam, a potem szybko się uwinęli - dodaje.