13-15 października 2023, Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych IRO Rzeszów 2023, Wysoka Głogowska

Międzynarodowe Egzaminy Psów Ratowniczych IRO to nie tylko test umiejętności, to także wyjątkowe wydarzenie kynologiczne, sportowe i społeczne. Tegoroczne zawody przyciągnęły ponad 65 zespołów ratowniczych z Polski, Słowacji, Czech, Niemiec, Węgier, Rumunii, Litwy, Belgii oraz Danii. To dowód na ogromne zainteresowanie i zaufanie, jakim cieszy się STORAT na międzynarodowej arenie.