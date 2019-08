Rzeszów. Zmarł mężczyzna, który płonął na skwerze

W sobotę wieczorem w okolicach ulicy Zamkowej w Rzeszowie rozgrywały się dramatyczne sceny. Płonął człowiek. Dotkliwie poparzony został odwieziony do szpitala. Obrażenia okazały się jednak zbyt dotkliwe. Mężczyzna zmarł w niedzielę rano.

Na miejsce wezwano straż pożarną i pogotowie. Mężczyzna został odwieziony do szpitala. Później przetransportowano go do ośrodka specjalizującego się w oparzeniach. Nie udało się go jednak uratować. W niedzielę rano zmarł.