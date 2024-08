Rzeszów z rekordem. Zakończono prace przy najwyższym budynku

We wtorek zakończył się montaż wieży i iglicy na dachu wieżowca Olszynki Park przy ul. Szopena w Rzeszowie. To zespół budynków mieszkalnych i handlowo-usługowo-biurowych z garażem wielopoziomowym. Obecnie jest najwyższym budynkiem na Podkarpaciu i najwyższym wieżowcem mieszkalnym w Polsce - jego wysokość to ponad 220 metrów i ma on 41 pięter.