Rzeszów: Mężczyzna nielegalnie organizował gry na automatach. Otrzymał już 379 wyroków

Maciej W. (44 lat) został oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie. Zarzuca mu się ogromną ilość przestępstw skarbowych związanych z organizacją i prowadzeniem gier na automatach, bez posiadania uprawnień. Oskarżonemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

„Trzydzieści dwa automaty do gier hazardowych były rozmieszczane w kilkunastu lokalach gastronomicznych na terenie województwa podkarpackiego, w okresie od maja 2015 roku do początku 2016 roku, kiedy to wszystkie automaty zostały zatrzymane przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie” – informuje Artur Grabowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.