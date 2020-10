Rzeszów. 20-latek wypadł z 5. piętra bloku

Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. Jak informuje portal nowiny24.pl, z okna na piątym piętrze wypadł 20-latek. Policja informację o zdarzeniu otrzymała 20 minut po północy.

20-letni mężczyzna pochodził z województwa świętokrzyskiego, w Rzeszowie natomiast wynajmował mieszkanie. W wyniku upadku doznał poważnych obrażeń. Trafił do szpitala.

Nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się w nocy w mieszkaniu. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja. Zatrzymano pięć osób do wyjaśnienia. Są to współlokatorzy 20-latka.