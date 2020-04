Rzecznik Sądu Najwyższego: podjąłem decyzję, złożę rezygnację

- Rzecznik prasowy to specyficzna funkcja, staje się twarzą SN, utożsamia się go z sądem jako całością. Ja swoje możliwości wyczerpałem, nie chcę być twarzą tego nowego sądu. Kończy się pewien etap, nadchodzi nowy, a ja nie zamierzam go reprezentować - tłumaczy rzecznik SN.