Rzecznik rządu zaatakował Trzaskowskiego. Ten odpowiada: Jesteście jak komuna

Odniósł się tym samym do słów prezydenta Warszawy, który w maju ubiegłego roku został zapytany o spór dotyczący Turowa. Wskazał wówczas, że Polska musi wstrzymać wydobycie węgla, ponieważ tak nakazał TSUE. - Jeżeli doprowadza się do tego, że sprawy są już w Trybunale i Trybunał wydaje orzeczenia, no to, jeżeli mamy poszanowanie dla unijnego prawa, nie ma innego wyjścia - mówił polityk PO.