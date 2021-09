Rzecznik rządu o kryzysie na granicy: Jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia

Rzecznik rządu podkreślił, że obecnie "nie ma spokojnych czasów". - My jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia, zarówno jeżeli chodzi właśnie o zorganizowaną akcję przez prezydenta Łukaszenkę, jeżeli chodzi o ruchy migracyjne, bo to prezydent Łukaszenka, jego rząd zorganizował przeloty z krajów arabskich po to, aby na terenie Białorusi zgromadzić około 10 tysięcy osób gotowych do przejścia przez granicę UE, ale również ćwiczenia wojskowe rosyjskie i białoruskie są realnym zagrożeniem - wyjaśnił Mueller.