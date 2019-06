Rzecznik Kremla o zamieszkach w Gruzji: rusofobiczna prowokacja

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał protesty w Tbilisi "rusofobiczną prowokacją". - Tego rodzaju przejawy rusofobii wywołują poważne obawy, nie zapominajmy, że Gruzja jest krajem regularnie odwiedzanym przez dużą liczbę turystów z Rosji - dodał.

- Wszystko to, co wydarzyło się wczoraj w Gruzji, nie jest niczym innym jak rusofobiczną prowokacją. Nie może nie wywoływać naszego zaniepokojenia fakt, że doszło do przejawów agresji wobec obywateli Rosji - oświadczył Pieskow. Ocenił, że chodziło o kwestię bezpieczeństwa osobistego członków delegacji z Rosji i że ze względu na okoliczności, czyli międzynarodowe wydarzenie międzyparlamentarne, "wymaga to stanowczego potępienia".