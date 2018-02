Rzecznik Episkopatu: Aborcja w kolorowych barwach jest skandaliczna

- Aborcja naprawdę w żadnym przypadku nie jest OK - skomentował okładkę "Wysokich Obcasów" rzecznik Episkopatu. Zdaniem duchownego przedstawiona w kolorowych barwach aborcja to skandal i naruszenie zasad moralności.

Jak podkreśla , prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest niepodważalnym prawem każdego człowieka. - To nie kwestia religii, światopoglądu czy osobistych przekonań, ale nauki. Ostatnio naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie odkryli, że serce dziecka zaczyna bić przed 20 dniem od poczęcia - zauważa. Jego zdaniem dzięki badaniom USG 3D i 4D można obserwować ruchy dziecka w 10-12 tygodniu życia. - Dla rodziców jest to po prostu wzruszające - ocenił.