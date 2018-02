Rzeczniczka rządu: Nie ma mowy, by na tragedii smoleńskiej uprawiać politykę

Rzeczniczka prasowa rządu, Joanna Kopcińska, jednoznacznie wypowiedziała się na temat wykorzystywania katastrofy smoleńskiej do celów politycznych. "Mówimy o śmierci 96 osób i ja nie znajduję tu miejsca na politykę" - powiedziała. Internauci zareagowali natychmiast.

- Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że to państwo, które nie istniało, funkcjonuje. To, że stało się w wielu instytucjach niewydolne, to mamy tego efekty - powiedziała, a dziennikarz dalej dopytywał.

- Polskie państwo działa i my dajemy przykład i zawsze działamy z zgodnie literą prawa - unikała odpowiedzi Kopcińska.

- Czyli prezes Kaczyński może się stawi, a może nie? - zapytał dziennikarz po raz czwarty.

- Myślałam, że zapyta mnie pan, dlaczego mamy tak dobre wyniki, i kto do tego doprowadził, bo GUS mówi, że są bardzo dobre - ucięła rzeczniczka.