Rzeczniczka Białego Domu o stosunkach na linii Joe Biden - Andrzej Duda

Za przykład wspólnego celu strategicznego, rzeczniczka Białego Domu podała budowę gazociągu Nord Stream 2. Podkreśliła, że USA postrzegają ten projekt jako zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Ukrainy i całej wschodniej flanki NATO. - To stanowisko podzielają niektórzy nasi europejscy sojusznicy, a nawet poważne siły wewnątrz Niemiec. Jesteśmy zdecydowani użyć narzędzi ekonomicznych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do zakończenia budowy - powiedziała.