Rządowa flota powietrzna RFN oszczędza na samolotach

Niemcy powinno być stać na nowe samoloty do transportu VIP-ów – twierdzą eksperci. Tymczasem samoloty rządowe to używane maszyny, odkupione od Lufthansy.

Niemiecka flota rządowa znajduje się opłakanym stanie, co potwierdza najnowsza awaria rządowego airbusa z Angelą Merkel na pokładzie, który zamiast dolecieć do Buenos Aires, lądować musiał awaryjnie w Kolonii. Według ekspertów, związane jest to z tym, że flota rządowa składa się z przestarzałych maszyn, które po remoncie przystosowane zostały do transportu VIP-ów. Tymczasem jak stwierdził jeden z ekspertów w telewizji n-tv, tak bogaty kraj jak Niemcy "powinno być stać na nowe samoloty", zamówione specjalnie w celu transportu czołowych osobistości w państwie.