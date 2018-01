Rząd zapowiada dzień pamięci Żydów. Chce upamiętnić heroizm Polaków

Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Nauki, zapowiedział ustanowienie dnia upamiętniającego Polaków ratujących Żydów. Rząd pozytywnie wypowiedział się o tym pomyśle. Teraz wszystko zależy od decyzji Sejmu.

Dzień upamiętniający Żydów miałby być obchodzony 17 marca - informuje PAP. O pomyśle w październiku ub.r. mówił Andrzej Duda. Prezydent zapowiedział złożenie projektu do sejmu, przy okazji 75. Rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom.

Sellin zdradził, że ma jedną uwagę do tego projektu. - Warto by było rozważyć nie dzień 17 marca, tylko dzień 24 marca, bo to był dzień mordu dokonanego na rodzinie Ulmów i żydowskich obywatelach chowanych przez nich - mówił.