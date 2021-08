Rząd tworzy nowy resort. Powstanie Ministerstwo Rozwoju i Technologii

- Ministerstwo, z tego co słyszałem, jest już dzielone. Szykują się zwolnienia i wszyscy, którzy zostali zatrudnieni za moich czasów, mają zostać zwolnieni. To jest barbarzyństwo. Szkoda, że firmuje to człowiek, który powołuje się na dziedzictwo Solidarności Walczącej - oznajmił Gowin, wbijając szpilę Morawieckiemu.