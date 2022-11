PGE Narodowy wyłączony z użytku. TVP Info znalazło winnego

Kolejny zwrócił uwagę, że szczególnie niepokojące jest to, że wykryta wada nie jest spowodowana zużyciem stadionu, a jest wadą konstrukcyjną. - To w jakiejś mierze symbol, jak budowała Platforma Obywatelska. Co tam się działo za kulisami, możemy sobie tylko wyobrazić. Słyszymy to na niektórych taśmach z "Sowy i Przyjaciół" - stwierdził komentator, sugerując, że podczas budowy stadionu dochodziło do korupcji.