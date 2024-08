Rząd Tuska otwiera drogę do wycinki Puszczy Białowieskiej?

- Jeżeli propozycja IOŚ z korektą stref wejdzie w życie, to rząd Donalda Tuska otwiera drogę do wycinki Puszczy Białowieskiej - komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. - Pani Ministra Hennig-Kloska zapowiadała, że zintegrowany plan zarządzania będzie częścią Konstytucji dla Puszczy. Jeżeli Konstytucja ma oznaczać niszczenie tego lasu, to będzie to blamaż przed UNESCO i społeczeństwem domagającym się ochrony Puszczy - podkreśla.