Rząd tłumaczy się z głośnych słów Naimskiego. Jaka była reakcja Kaczyńskiego na dymisję ministra?

Pytany, jak Jarosław Kaczyński przyjął to, że Naimski decyzją premiera pożegna się ze swoją pracą odparł, że "pan minister Naimski nie dość że zna się od wielu lat z Jarosławem Kaczyńskim, jest jednym z twórców opozycji demokratycznej w Polsce". - To on - chociaż wielu chciałoby wygumkować te postaci - to on wraz z ministrem Antonim Macierewiczem byli przecież założycielami Komitetu Obrony Robotników czyli tego zalążka, z którego potem większość demokratycznej opozycji się wywodziła. Ale zapewniam pana, że decyzje dotyczące obsady stanowisk rządowych są podejmowane oczywiście przez pana premiera, bo to wynika z konstytucji i innych ustaw, ale są oczywiście konsultowane również z zapleczem parlamentarnym w tym wypadku w postaci kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości – mówił Fogiel.