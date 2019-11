Rząd premiera Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania. Dwóch posłów PO było na "tak"

Długi dzień w Sejmie zakończony sukcesem premiera Mateusza Morawieckiego. Po jego expose odbyła się debata, podczas której, jak przyznał sam szef rządu, próbowano wbić mi szpilę. I wreszcie w głosowaniu rząd otrzymał wotum zaufania. Przyczyniło się do tego dwóch posłów PO. - To pomyłka - mówi w rozmowie z WP Hok.

Okazuje się, że Hok zrobił to nieumyślnie. - To pomyłka - mówi w rozmowie z WP. Z kolei Lenartowicz swój głos tłumaczy problemami technicznymi z nową kartą do głosowania. Zapewnia nas, że już pisze w tej sprawie pismo do marszałek Elżbiety Witek.