Rząd pod lupą śledczych. Republika dopięła swego

Rada powołała się na art. 2 Prawa prasowego, który wskazuje, że "organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw". Przywołała także Konstytucję RP, której art. 61 mówi o prawie obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej. "Także art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi o obowiązku władz publicznych do udostępniania informacji. Zaś art. 18 wskazuje, że dostęp do informacji nie może być umożliwiany tylko wybranym podmiotom. Ponadto nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w jakikolwiek sposób tłumić krytyki, o czym mówi art. 6 ustawy Prawo prasowe" - zaznaczyła KRRiT.