Rząd PiS nie wywiesza na konferencjach unijnej flagi. „Nie musimy, nie ma takich przepisów"

Jeszcze kilka lat temu obecność flagi Unii Europejskiej obok flagi naszego kraju na konferencjach prasowych rządu była czymś naturalnym. Po objęciu rządów przez PiS sytuacja się zmieniła. Właśnie poznaliśmy wyjaśnienia od poszczególnych resortów.

O sytuacji zrobiło się głośno tuż po objęciu fotela premiera przez Beatę Szydło jesienią 2015 roku. Wtedy to na konferencji prasowej pojawiła się jedynie polska flaga. - Biało-czerwone flagi będą tłem konferencji prasowych po posiedzeniach rządu – zapowiedziała Szydło. Decyzja spodobała się sympatykom PiS i spotkała z ostrą krytyką ze strony opozycji.

- Brak unijnej flagi na konferencjach premier to więcej niż błąd, to ciężka głupota. Miliony Polaków wiedzą, że Unia potrzebuje tak samo nas, jak my Unii. Ciężko będzie wyzwolić się od stereotypu, że z Unii tylko bierzemy pieniądze. Żyjemy w niespokojnych czasach, naszą szansą jest utrzymanie wspólnoty europejskiej. Kto wyprowadza flagę unijną, popełnia straszliwy błąd, który może mieć ogromne konsekwencje - skomentował tę decyzję w TVN24 Aleksander Kwaśniewski.