Rząd nie wyrzuci Huawei z Polski? Nagły zwrot ws. antychińskiego prawa

Wygląda na to, że rząd rezygnował z przepisów uderzających w chińskiego giganta. Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza gotowość do złagodzenia projektu nowych przepisów dotyczących producentów sprzętu do budowy sieci 5G. A także proponuje plan podpisania trzech porozumień cyfrowych z Państwem Środka. Zmian przepisów dotykających firmy Huawei domagają się też Ministerstwo Sprawiedliwości, MSZ, UOKiK, NBP i Rządowe Centrum Legislacji.

Resort cyfryzacji zmienia zdanie ws. budowy sieci 5G przez Huawei (Agencja FORUM, Fot: Agencja FORUM)