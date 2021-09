Rząd chce walczyć z protestami społecznymi? Nawet 30 tys. mandatu

Rząd chce zniechęcać obywateli do protestu?

Zdaniem Wiącka planowana nowelizacja może być próbą wprowadzenia przepisów uderzających w konstytucyjne prawo do protestu społecznego. "Będzie to mogło zostać wykorzystane jako narzędzie zniechęcania do korzystania z konstytucyjnego prawa do pokojowych zgromadzeń (zwłaszcza zgromadzeń spontanicznych) i wyrażania sprzeciwu" - ocenia RPO.