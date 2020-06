Ryszard Terlecki skomentował utwór syna Jarosława Gowina. "To jakiś świr"

Dyskusja na temat najnowszego wideo opublikowanego przez syna Jarosława Gowina nie ustaje. Najpierw do utworu krytykującego PiS odniósł się sam lider Porozumienia, który stwierdził, że jako ojciec, jest bardziej dumny z esejów filozoficznych niż "z osiągnięć wokalnych" syna. - Nigdy nie byłem fanem rapu, od wczoraj tym bardziej nie jestem - powiedział polityk w Radiu Plus.

O rapującego Ziemowita Gowina zapytano również wicemarszałka Sejmu, Ryszarda Terleckiego. - To jakiś świr - odpowiedział Terlecki dziennikarce "Gazety Wyborczej". Szef klubu PiS był wyraźnie zaskoczony, gdy chwilę później poinformowano go, że zbesztany przez niego wykonawca utworu to syn Jarosława Gowina. - Ach, to nie wiedziałem - dodał polityk PiS.