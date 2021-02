Ryszard Terlecki przyłapany przez dziennikarzy. "Wcale się nie chowam"

- Co pan się tak przed nami chowa? Jaka atmosfera przed spotkaniem? - krzyknęła reporterka TVN24 do Ryszarda Terleckiego z sejmowego okna. Wicemarszałek Sejmu odmachał uprzejmie i zaprzeczył, by ukrywał się przed dziennikarzami. - Wcale się nie chowam - odpowiedział, po czym dodał, że nastroje w przed spotkaniem liderów Zjednoczonej Prawicy są "świetne".