Ryszard Terlecki o wyborach w PiS: "Takiej opcji wewnątrz partii nie ma"

– Powiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim, że wystartuje w wyborach partyjnych, jest trochę nadużyciem, bo on nie tyle wystartuje, co zostanie po prostu wybrany - podkreślał.

Ryszard Terlecki: Trzaskowski to "aparatczyk Platformy"

Polityk wskazał, że mówienie, iż Trzaskowski jest "marionetką Tuska i Budki", być może dawałoby jakiś efekt, ale w rzeczywistości jest on "aparatczykiem Platformy". Odniósł się jednocześnie do "Gazety Wyborczej", która umieszcza plakaty z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego .

– Nie po raz pierwszy zagraniczni właściciele mediów próbują ingerować w przebieg kampanii wyborczej. To jest oczywiście irytujące i skandaliczne, no ale jakoś tak się przyjęło w Europie, że niektórzy uważają, że mogą sobie na to pozwolić i pozwalają sobie, czasem w sposób dość obrzydliwy, jak to miało miejsce z "Faktem" – ocenił.