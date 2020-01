Ryszard Petru. Szczęśliwy polityczny emeryt. Teraz zarabia dużo więcej

Ryszard Petru. Kiedyś głośne nazwisko polskiej polityki. Teraz nie ukrywa, że zarabia więcej, ma wolne weekendy i czas na czytanie. Zdradził, jak mu się żyje na politycznej emeryturze.

"Tylko nieudacznicy idą do polityki po pieniądze. Niestety w polskiej polityce większość zarabia więcej niż poza nią" - stwierdził. Przekonywał także, że właśnie z tego powodu politycy "gotowi są iść do każdej partii, niezależnie od poglądów, żeby tylko załapać się na pensję poselską".

Petru przyznał, że jemu w biznesie dużo lepiej się wiedzie. "Wraz ze zespołem prowadzę biznes doradczy i transakcyjny, co przekłada się na zarobki znacznie wyższe od sejmowych. Do tego wreszcie można zaplanować kilka tygodni naprzód, zdrowiej żyć" - wyznaje. Nie wykluczył jednak powrotu do polityki.