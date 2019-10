Ryszard Petru podał datę. "Nie znam słowa amen"

Ryszard Petru nie wyklucza powrotu do polityki. Założyciel partii Nowoczesna i Teraz! wcześniej zapowiadał, że wróci do biznesu. Na konkrety zainteresowanym przyjdzie poczekać co najmniej do 12 listopada.

Ryszard Petru nie wyklucza powrotu do polityki. "Nie znam słowa amen"

Ryszard Petru w ciągu dwóch tygodni przestanie być posłem. Po zaprzysiężeniu zwycięzców wyborów parlamentarnych 12 listopada, wygaśnie mandat byłego szefa Nowoczesnej.

Polityk już przed kilkoma miesiącami zapowiedział, że nie wystartuje w wyborach. W rozmowie z redaktorem naczelnym "Newsweeka" zdradza, że "miał ochotę powalczyć" w kampanii.

- Byłem zaskoczony, jak mało się działo w tej kampanii de facto do początku września. Pamiętam, że w sierpniu [2015 r. - red.], pomimo tego, że były wakacje, kampania była na pełnych obrotach. We wrześniu była bardzo szybka jazda, konfrontacja - stwierdził Ryszard Petru.

Założyciel Nowoczesnej nie chce zamykać sobie drzwi do polityki. - Odchodzi pan z polityki na amen? - padło pytanie. - Nie znam słowa amen. Teraz wychodzę, ale nie ma słowa amen - odpowiedział Petru.

Dopytywany o swoją zawodową przyszłość stwierdził, że "wraca do biznesu". - Jestem przed ogłoszeniem tego, co chcę ogłosić - powiedział. Więcej szczegółów ma ujawnić po wygaśnięciu swojego mandatu.