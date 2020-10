Ryszard Krauze o zarzutach prokuratury

Ryszard Krauze o działaniach prokuratury

Biznesmen twierdzi, że prokuratura błędnie zinterpretowała lub pominęła treść jednej z umów zawartej między Prokomem a Polnordem. "Prokuratura postawiła założenie, że kupiliśmy działkę za 240 zł za metr przy wycenie 60 zł. Prokurator nie był jednak uprzejmy spojrzeć na jeszcze jedną umowę, która zakładała, że płacąc taką kwotę, mamy dostęp nie do 12, tylko do 103 hektarów i jeżeli mamy 103 hektary, czyli dziesięć razy więcej, to cena wykupu prawa do tego gruntu to jest 22 zł, więc po pierwsze nie uszczupliliśmy, tylko przysporzyliśmy - tłumaczył.