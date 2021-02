Rypin. Tragiczny wypadek przed urzędem gminy. Nie żyje 73-latka

Do tragicznego wypadku na schodach Urzędu Gminy w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w poniedziałek ok. godz. 9 rano. 73-letnia kobieta, w drodze do urzędu, nagle straciła równowagę i przewróciła się. Spadła ze schodów uderzając głową o betonowe podłoże - informuje serwis rypin.naszemiasto.pl.