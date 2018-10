Rybnik. Tragiczna śmierć 21-letniego górnika w kopalni Jankowice

W nocy w kopalni Jankowice w Rybniku doszło do tragicznego wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że 21-letni ślusarz został wciągnięty przez napęd taśmociągu, którym transportowany jest węgiel.

Do zdarzenia doszło około godz. 1:15 w chodniku odstawczym 650 m pod ziemią. Górnik pracował przy obsłudze przenośnika taśmowego. Zmianę rozpoczął o 18.30. Gdy okazało się, że z mężczyzną nie ma kontaktu, koledzy poszli go szukać. Znaleźli go wciągniętego przez napęd będącego w ruchu przenośnika. Lekarz potwierdził zgon.

Nie było bezpośrednich świadków śmierci górnika. Okoliczności wypadku wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.