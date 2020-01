Ryanair likwiduje połączenia z Olsztyna i Łodzi. Sprawdź, dokąd już nie dolecisz

Popularna linia lotnicza Ryanair decyduje się na duże oszczędności w 2020 roku. Zlikwiduje nierentowne połączenia, między innymi z Olsztyna i Łodzi. Dlaczego Ryanair decyduje się cięcia?

Ryanair likwiduje połączenia z Olsztyna i Łodzi. Cięcia na wiosnę

27 lutego ostatnie samoloty z lotniska Olsztyn -Mazury w Szymanach polecą do Kolonii w Niemczech – informuje "Gazeta Wyborcza Olsztyn". Trasa zostanie zamknięta po zaledwie trzech miesiącach. Z Olsztyna wciąż jednak będzie można dolecieć między innymi do Londynu.

Olsztyn okazał się nieopłacalny także dla węgierskiej linii Wizzair. Połączenia z Olsztyna do Bremy zostaną anulowane.

Pasażerowie z Łodzi nie dostaną się liniami Ryanair do Aten. To kolejna zła wiadomość dla Łodzi – w październiku niemiecka Lufthansa zlikwidowała rejsy Łódź-Monachium.

Ryanair likwiduje połączenia w Polsce. Firma potrzebuje oszczędności

Według brytyjskich mediów, Ryanair poszukuje w 2020 roku dużych oszczędności, planuje także podwyższenie cen biletów. Irlandzka linia lotnicza zamierza kupić 200 Boeingów 737 MAX, aby obsłużyć więcej pasażerów, niż dotychczas. Jedna maszyna tego typu kosztuje co najmniej 100 milionów dolarów. Drugim powodem, dla którego bilety Ryanaira mogą podrożeć, jest bankructwo linii Thomas Cook w 2019 roku. Upadek rywala to dla Ryanaira okazja, by zdominować rynek niskobudżetowych lotów w Europie.