Ruszyła kolejna edycja "Szlachetnej Paczki". Na "weekend cudów" czeka prawie 5 tys. rodzin

"Szlachetna Paczka" wystartowała po raz kolejny. Otworzono bazę rodzin, którą można wesprzeć w ramach charytatywnej akcji. Finał już 8 i 9 grudnia.

Przez całą Polskę ruszyły biało-czerwone korowody wolontariuszy "Szlachetnej Paczki ". - Idziemy po to, żeby cały świat dowiedział się, że już dzisiaj można wybrać rodzinę na stronie www.szlachetnapaczka.pl i razem z paczką przyjaciół zorganizować pomoc właśnie dla niej – mówiła w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę, Joanna Sadzik.

W sobotę otworzono bazę potrzebujących rodzin. Każdy może wybrać, komu chce pomóc. Darczyńca kompletuje paczkę i przekazuje ją wolontariuszom. Paczka dociera do potrzebujących w " weekend cudów" – 8 i 9 grudnia.

W tegoroczną akcję jest zaangażowanych 14 tys. wolontariuszy w 700 rejonach w całej Polsce. Z kolei na pomoc czeka 4794 rodzin. Potrzeby są różne: brakuje głównie żywności, środków czystości i sprzętu AGD. Jednak to nie wszystko. - Paczka to jest impuls. Chodzi o to, aby ludzie uwierzyli, że mogą żyć lepiej i otworzyli się na innych - podkreśla Diana Jamróg, odpowiedzialna za promocję "Szlachetnej Paczki" w Rzeszowie w rozmowie z portalem gazeta.pl.