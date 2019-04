Ruszył proces b. posłanki PO Ligii K. "Dentysta i żelazko na koszt fundacji"

Ligia K. jest oskarżona o defraudację niemal 250 tys. zł. Zdaniem śledczych, w latach 2003-2007 przywłaszczała pieniądze, towary i usługi na szkodę fundacji, którą kierowała. - Nigdy nie było do mnie uwag - zapewniała w poniedziałek przed sądem była posłanka Platformy.

Ligia K. to była wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy i posłanka PO na Sejm. W latach 2001-2007 stała na czele Fundacji Szkoła Społeczna i zdaniem śledczych, posługiwała się kartą kredytową tej organizacji.

Teraz zarzuca się jej, że pieniędzmi FSS płaciła m.in. za prywatne zakupy w drogeriach, księgarniach, sklepach z alkoholem i zoologicznych, kupiła robione na zamówienie meble, żelazko, telewizor, szlifierkę, wiertarkę, zamrażarkę, bilety do teatru, usługi remontowe czy przeglądy dentystyczne i przegląd samochodu.

"Zemsta i próba ataku"

Oskarżona zapewnia, że lista zarzutów to "zemsta byłych i obecnych członków zarządu fundacji".

- Nie było sytuacji, w której rodzice mieliby jakieś uwagi co do sposobu wydatkowania. Na corocznych zebraniach z radą rodziców były omawiane wszystkie wydatki, a zarząd przyjmował corocznie bilans, do którego nie było uwag - zaznaczyła.