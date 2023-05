Ruszaj po unijne wsparcie. W 10 dni dookoła Małopolski z Funduszami Europejskimi

Zapytacie, po co te rozgrzewki? Specjaliści pracujący na co dzień w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce, a więc osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem, chcą dotrzeć do jak największej liczby przyszłych beneficjentów unijnego wsparcia, zainspirować ich do działania, a następnie jak najlepiej przygotować do ubieganie się o środki na planowane inwestycje.