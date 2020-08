Rusza bon turystyczny. Gdzie można aktywować bon turystyczny?

Bon turystyczny. Gdzie złożyć wniosek?

Od 1 sierpnia można starać się o uzyskanie bonu turystycznego, który wynosi 500 złotych. Gdzie można złożyć wniosek? Należy to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Niezbędne jest założenie profilu na PUE, co można zrobić przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Po wejściu na profil PUE rodzice mogą aktywować bon i otrzymają kod, który uprawnia do wydania 500 złotych. Można tego dokonać w firmach lub instytucjach zarejestrowanych w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bon turystyczny. Jak płacić bonem?

Bon turystyczny to świadczenie wynoszące 500 złotych. Uprawnieni do jego otrzymania nie dostają jednak pieniędzy na konto, a udostępniony zostanie im kod. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić do momentu wyczerpania na nim środków.