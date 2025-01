We wschodniej Ukrainie Kreml w dużym stopniu osiągnął swój cel . Pokazał też, że o ile niszczenie przychodzi mu stosunkowo łatwo, to z odbudową idzie mu jak po grudzie . Widać to na terenach okupowanych, które pod rządami Putina miały przekształcić się w krainę mlekiem i miodem płynącą.

Beczkowozami woda dowożona jest również w Łysyczańsku, w którym instalacji wodociągowych Rosjanom nie udało się naprawić od dwóch lat. Z kolei w przypadku Doniecka od 10 lat nie udało się odbudować stacji filtracyjnej. Sytuację znacznie pogorszyły walki w okolicy liczącego 133 km kanału Doniec-Donbas, który dostarczał wodę niemal dla całego Donbasu. Wzdłuż kanału, aby zapewnić jego nieprzerwaną pracę w razie awarii, jeszcze w czasie budowy utworzono pięć zbiorników rezerwowych. Teraz to one stały się jedynym źródłem wody na okupowanym terytorium, gdy kanał został zniszczony.

Kreml oficjalnie podawał, że z 53 milionów gospodarstw domowych w Rosji, blisko 13 milionów nie ma ciepłej wody. Przekłada się to na ok. 47 mln Rosjan. Z kolei 20 mln Rosjan w ogóle nie ma dostępu do bieżącej wody, a dwie trzecie nie ma w ogóle kanalizacji, a ok. 12 mln rodzin ma toalety poza domem. Z kolei 200 tys. nie ma ich w ogóle.