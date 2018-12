Rumunia: 39 niemowląt zarażonych w szpitalu. Bakteria jest odporna na antybiotyki

Do zdarzenia doszło w szpitalu położniczym Giulesti w Bukareszcie. Prawie 40 niemowląt zostało zarażonych odmianą gronkowca złocistego. Bakteria jest odporna na antybiotyki.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do zakażeń bakteriami . Zarażone są zarówno dzieci, jak i personel szpitala w Bukareszcie - badania 11 pracowników wskazały pozytywny wynik na obecność bakterii gronkowca.

Możliwe, że szpital położniczy Giulesti zostanie zamknięty. Minister zdrowia Rumunii Sorina Pintea jeszcze w tym tygodniu ma podjąć decyzję w tej sprawie. Na razie w placówce wstrzymano cesarskie cięcia , z kolei pacjentki są kierowane do innych szpitali.

Bakterie gronkowca - co to jest?

U człowieka bakterie gronkowca obecne są na skórze , w gruczołach łojowych i potnych, w mieszkach włosowych. Idealnym środowiskiem do rozwoju gronkowca jest temperatura ciała oscylujących w okolicy 37 stopni Celsjusza.

Do zakażenia gronkowcem dochodzi najczęściej poprzez styczność z zakażonymi produktami lub drogą kropelkową. Jeśli bakteria dostanie się do krwiobiegu organizmu może dojść do poważnych schorzeń związanych z m.in. niszczeniem zastawek serca. Wówczas gronkowiec wydziela groźne toksyny.