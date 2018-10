Ruda: śmiertelny wypadek na Podkarpaciu

Do wypadku doszło na trasie z Radomyśla Wielkiego do Przecława. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mają potrwać do 13:30.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja (East News, Fot: Marek Lasyk)

Ruda: śmiertelny wypadek, nie żyje 78-letni mężczyzna

Do wypadku doszło około godziny 9:30 w Rudzie. 36-letni kierujący osobową mazdą wyprzedzał dwa holujące się pojazdy. Przed nim, manewr wyprzedzania wykonywały inne auta, a gdy mazda wjechała na przeciwległy pas ruchu, kierujący pojazdem nie zdążył wyhamować i uderzył czołowo w jadącego naprzeciw matiza. Matiz uderzył również w jeden z holowanych samochodów. 78-letni mężczyzna – kierowca matiza, w wyniku uderzenia doznał poważnych urazów. Mężczyzna zmarł na miejscu.