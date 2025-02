Ruchy Trumpa przyspieszają ofensywę Trzaskowskiego. W planach zespół doradców i rozmowy międzynarodowe

Co więcej, w przyszłym tygodniu również - jak się dowiadujemy - kandydat na prezydenta RP zaprezentuje swoich doradców ds. bezpieczeństwa. Będą to wojskowi oraz eksperci ds. obronności.

Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami komentował ruchy administracji Donalda Trumpa względem Ukrainy, Rosji i Unii Europejskiej. - To jest sprawa bardzo, ale to bardzo delikatna. Ufam, że Trump podejmując rozmowy z Putinem i Zełenskim, zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie to będzie miało na świecie. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta wojna zakończyła się bez udziału Ukrainy - mówił Trzaskowski.