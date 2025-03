Rubio alarmuje ws. BiH. Ostra krytyka prezydenta

"Działania prezydenta RS Milorada Dodika narażają instytucje Bośni i Hercegowiny i zagrażają bezpieczeństwu i stabilności państwa. Zachęcamy politycznych liderów BiH do rozpoczęcia konstruktywnych i odpowiedzialnych rozmów. Wzywamy naszych partnerów w regionie do dołączenia do nas i odrzucenia tych niebezpiecznych i destabilizujących zachowań" - napisał Rubio na platformie X.