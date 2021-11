RPO zajmuje się tragedią z Pszczyny. Będą pytania m.in. do prokuratury

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wiedziało o sprawie śmierci 30-letniej kobiety jeszcze przed nagłośnieniem jej przez pełnomocniczkę rodziny zmarłej – dowiaduje się Wirtualna Polska. Pismo w tej sprawie trafiło do RPO krótko po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło 22 września. W reakcji na pismo Rzecznik już kilka tygodni temu zwrócił się do Rzecznika Praw Pacjenta.