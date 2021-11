Rozszerzone samobójstwo w Portugalii. Ciało 3-latka w spalonym aucie

Przerażające wiadomości od projektanta

Prywatnie 44-latek był do niedawna partnerem znanej projektantki mody i stylistki gwiazd z Wielkiej Brytanii. Para miała rozstać się na początku roku. Kobieta zgłosiła zaginięcie chłopca ponad tydzień temu. Jej były partner nie odprowadził go bowiem do domu po spotkaniu.