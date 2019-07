Rozprawa ws. Kaczyńskiego i Wałęsy. Politycy nie zjawili się na sali

Lech Wałęsa oraz Jarosław Kaczyński - kolejne starcie. Z poprzedniego zwycięsko wyszedł szef PiS, którego sąd nakazał Wałęsie przeprosić w mediach. Obaj zainteresowani nie stawili się w sądzie apelacyjnym na kolejnej rozprawie. Ostateczny wyrok w tej sprawie poznamy 22 lipca o godz. 9:20.

- Trzeba się zastanowić, czy jako społeczeństwo godzimy się na ten standard wypowiedzi publicznej, jaki zaprezentował prezydent Lech Wałęsa. Czy powinniśmy się godzić, by osoby z silną pozycją społeczną w debacie publicznej formowały zarzuty, mające charakter hipotez na temat tak poważych przestępstw, opartych na tak wątłych podstawach? - pytał w sądzie pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego Bogusław Kosmus. - Takie zarzuty może są normalne w poetyce pozwanego, ale nie ogólnie przyjętej. To był samosąd medialny - dodał.

Wyrok sądu pierwszej instancji

22 listopada ub. roku Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał byłemu prezydentowi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za wypowiedzi dotyczące katastrofy smoleńskiej. Mówił m.in., że szef PiS kazał lądować pilotowi prezydenckiego Tu-154 mimo niekorzystnych warunków i pośrednio doprowadził do katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Nazwał go też "smoleńskim mordercą 95 niewinnych osób" i sugerował, że Kaczyński powinien poddać się badaniom psychiatrycznym.

- To jest oskarżenie, w najwyższym stopniu nieprzyjemne. To jest oskarżenie, że nie dbałem o życie, o swojego brata, ale też o życie 90 kilku innych osób, w tym wielu bardzo mi bliskich. To oskarżenie wyjątkowo ciężkie. Jedynym tematem tej rozmowy był stan zdrowia matki. Brat powiedział mi, że nie ma sytuacji zagrożenia życia, więc nie muszę jechać do szpitala - tłumaczył.