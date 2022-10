Rozpoczęła się czarna seria. Polacy wyjechali na święta 1 listopada

- Wcześnie zapadający zmrok, jesienna pogoda wpływają niekorzystnie na warunki podróżowania. Również opady atmosferyczne zmniejszają w tym czasie widoczność. Po raz kolejny apel do pieszych, bo wśród dziewięciu ofiar trzy osoby to osoby piesze i wstępne okoliczności zdarzeń w dwóch przypadkach wskazują na to, że przyczynili się oni do powstania tych tragicznych w skutkach wypadków - kontynuował policjant.