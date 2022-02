Rozpoczął się proces ws. zabójstwa 3-letniej Hani z Dolnego Śląska

W środę 23 lutego przed sądem B. przyznał się do zarzutów dotyczących zabójstwa Hani (dziewczynka nie była jego córką), nie przyznał się jednak do zarzutów znęcania się nad straszą siostrą dziewczynki. Mężczyzna w złożonych wyjaśnieniach powiedział, że "nie chciał tego zrobić". - Hania nie słuchała mamy, a ja chciałem, by słuchała; chciałem, by spała. Chciałem ją tylko nauczyć, nic więcej. Przepraszam wszystkich za to, co zrobiłem – mówił.