Różne metody leczenia niepłodności. We wtorek ruszają prace

Program finansowania metody in vitro ma ruszyć od wiosny. - Z programem dotyczącym in vitro będziemy gotowi na wiosnę po to, by, tak jak zapowiedział premier Donald Tusk, 1 czerwca mogła ruszyć "ta dobra maszyna" i zainteresowani mogli korzystać z procedury finansowanej z budżetu państwa - zapowiadała jeszcze w grudniu minister zdrowia Izabela Leszczyna.